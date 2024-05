Três mortos em confronto com CAEMA em Prado

Uma ação do grupo especializado CIPE – Mata Atlântica (antiga CAEMA) terminou com três acusados mortos, durante a manhã de sábado (04) de maio, no distrito de Cumuruxatiba no município de Prado.

Relatos dos militares dão conta que guarnições foram destinadas até o distrito, após o registro de um homicídio. Os suspeitos estavam numa residência no bairro Mangabeira I, onde possivelmente comemoravam o crime.

Os militares ainda informaram que tentaram abordar os acusados, que ignoraram a abordagem policial e disparos foram notados. Durante o revide os três suspeitos foram feridos.

Na sequência os acusados foram encaminhados para a unidade de saúde na cidade de Prado, mas devido à gravidade dos ferimentos morreram antes mesmo de avançarem no tratamento clínico.

Seguindo protocolos a polícia civil foi informada e o levantamento cadavérico autorizado. Os corpos de VINICIUS FERNANDES ARAÚJO (39 anos), RENATO DA SILVA FERREIRA (32 anos) e WERGTON DOS SANTOS SANTANA (31 anos) foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica.

O caso é investigado como morte em decorrência de oposição a intervenção policial.