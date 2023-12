Três pessoas ganharam na campanha “Sorteio extra do Natal CDL 2023”

Durante a tarde desta sexta-feira (15) de dezembro, foi realizado o terceiro sorteio com os prêmios extras da “Campanha de Natal do Bem 2023” promovido pelo CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Itamaraju.

Com transmissão nas redes sociais o sorteio foi efetuado no auditório do CDL, localizado na rua Cinco de Outubro, 207, centro baixo de Itamaraju. Sendo coordenado pelo secretário executivo, Jonil Ferreira, transmitido no perfil social do Instagram @CDLitamaraju.

O sorteio de 03 prêmios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). As regras para participar do sorteio foram reforçados pela equipe. O próximo evento ocorrerá no dia 22 de dezembro de 2023. Também numa transmissão no @CDLItamaraju.

Abaixo segue a lista dos ganhadores do Sorteio de prêmios extras:

01 – Jenivan Jesus Oliveira – Casa nova material de construção

02 – Augusta Fagundes de Oliveira – Bom passo calçados

03 – Elza Mota França – Boa compra