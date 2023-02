Três suspeitos de roubos a bancos e carros-fortes são mortos pela PM na Bahia

Uma quadrilha de roubo a bancos e carros-fortes foi desarticulada na manhã deste sábado (25), na cidade de Uauá, no norte da Bahia, com a morte de três suspeitos pela Polícia Militar.

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Caatinga) apreenderam fuzis, pistolas e artefatos explosivos, além de munições e outros materiais que o grupo usava nos crimes.

Segundo a PM, as equipes receberam uma denúncia de que membros de uma quadrilha especializada estava na região. Os policiais fizeram buscas no local indicado e encontraram um grupo de suspeitos. Quando notaram a chegada dos PMs, os suspeitos não atenderam a ordem de parada e começaram a atirar, enquanto tentavam fugir.

Os PMs revidaram e depois do fim do tiroteio encontraram três suspeitos feridos no chão. O trio foi levado até uma unidade de saúde da região, onde as mortes foram confirmadas.

Todo o material apreendido foi apresentado à delegacia do município, onde a ocorrência foi registrada. A PM não informou se havia mais suspeitos no local que conseguiram fugir.