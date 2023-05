TRF-4 derruba decisão de juiz que declarou parcialidade de Moro contra Cabral

O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), acatou um recurso do Ministério Público Federal (MPF) e derrubou a decisão do juiz Eduardo Appio que havia declarado o senador Sérgio Moro (União-PR) parcial na condenação que proferiu contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A decisão havia sido anulada, mas foEi revertida nesta segunda-feira, 15. O desembargador destacou que o tribunal já havia decidido que Appio não poderia mais proferir decisões nos processos da Lava Jato que tiveram a alegação de suspeição do atual senador. No começo do mês, Appio anulou todos os atos praticados por Moro, dizendo que Moro foi parcial em suas decisões e havia indícios de cumplicidade entre Moro e o então procurador da Lava Jato e agora deputado federal Deltan Dallagnol. Sérgio Cabral ainda não se manifestou oficialmente. No âmbito da Lava Jato, Cabral foi condenado por Moro e pelo juiz afastado Marcelo Bretas a mais de 400 anos de prisão, com mais de 20 condenações, com algumas sendo derrubadas. Cabral deixou a prisão no fim de 2022 após seis anos detido.

