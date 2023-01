Chuva não para em São Paulo e deve causar novos pontos de alagamentos nesta quarta-feira

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), alertou para pancadas de chuva e possíveis pontos de alagamentos nesta quarta-feira, 11. De acordo com o órgão, os próximos dias serão mais típicos de verão, com temperaturas em elevação e chuvas na forma de pancadas entre a tarde e à noite. Nesta quarta-feira, a madrugada terá sensação de tempo abafado e os termômetros devem marcar em torno dos 18°C. As aberturas de sol mais prolongadas favorecem a elevação da temperatura, com máxima prevista de 26°C e percentuais mínimos de umidade do ar na casa dos 55%. “Entre a tarde e à noite, a formação de áreas de instabilidade provoca chuva em forma de pancadas moderadas, por vezes fortes, com potencial para registro de alagamentos”, diz o comunicado do CGE. Já na quinta-feira, 12, a madrugada deve registrar céu nublado e termômetros em média na casa dos 18°C. O amanhecer será com sol entre nuvens, que vão diminuir no decorrer do dia. “A condição facilita a elevação da temperatura, que deve chegar aos 26°C nas horas mais quentes do dia, com percentuais mínimos de umidade do ar acima dos 50%. Entre a tarde e o início da noite são esperadas pancadas de chuva moderada a forte em alguns momentos, elevando dessa forma a condição para a formação de alagamentos”, acrescentou. Nesta terça-feira, 10, pancadas de chuvas atingiram a capital paulista. Segundo o CGE, todas as regiões da cidade ficaram em alerta para possibilidade de alagamentos. No entanto, antes das 18 horas, o órgão encerrou o estado de atenção.

Leia também

Se Torres é omisso, quem foi alertado sobre possível ação criminosa em Brasília também é, analisa Pavinatto



Novo diretor-geral da PF afirma que não vai aceitar interferências em investigações