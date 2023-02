Natural de Feira de Santana, morre ator Ilya São Paulo

Natural da cidade de Feira de Santana, na Bahia, o ator Ilya São Paulo morreu nesta terça-feira (31), aos 59 anos. Ele fazia parte do elenco da novela Amor de Mãe, em 2020, dando vida à personagem Juarez. A morte foi confirmada pelo colega de profissão, Anselmo Vasconcelos, em seu perfil no Facebook.

Ilya estava em casa e foi encontrado pela mulher, Claudia Provedel, na manhã de hoje, já falecido. Ele era filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do ator Irwing São Paulo, o Zeca da novela ‘A Viagem’, que faleceu precocemente em 2006, em decorrência de uma pancreatite.

Recentemente, Ilya tinha passado por uma internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio, para tratar de um ferimento grave no ombro.

“Claudia Provedel cuidou dele com amor e companheirismo. Acompanhei esses anos todos, desde a Escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste”, escreveu Anselmo Vasconcellos.

A carreira ele começou no cinema, quando trabalhou como diretor do documentário ‘Riachão do Jacuipe’. Em 1974, foi diretor do curta-metragem ‘Memórias de um Fantoche’. Também estrelou, no mesmo ano, a peça ‘O Amuleto de Ogum’.

O primeiro trabalho de Ilya na televisão foi na TV Globo, em 1992, como um dos personagens da novela ‘Perigosas Peruas’. Em 1995, foi um dos protagonistas da trama de ‘Irmãos Coragem’. No ano seguinte, fez: ‘Em Nome do Padre’ e u8m dos episódios do ‘Você Decide’, programa em que chegou a aparecer algumas vezes. E

Após vários trabalhos na Globo, em 2009 ele assinou contrato com a Record TV, onde atuou no seriado “A Lei e o Crime” (2009) e nas novelas “Bela, a Feia” e “Ribeirão do Tempo”, ambas de 2010. No ano de 2012, retornou a Globo, na novela “Gabriela”.