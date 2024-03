Trump vence prévias do Partido Republicano em Missouri

Ex-presidente dos EUA ficou à frente de Nikki Haley; próximo evento do partido será no domingo (3.mar), no distrito de Columbia

Nos EUA, antes do pleito oficial, os Estados realizam prévias eleitorais –primárias ou caucus. O objetivo é escolher, dentre os pré-candidatos dos partidos, aquele que representará a legenda no pleito, marcado para 5 de novembro Gage Skidmore/Flickr – 27.fev.2017

PODER360 2.mar.2024 (sábado) – 20h55



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu o caucus do partido Republicano no Estado de Missouri, realizado neste sábado (2.mar.2024). O caucus é uma reunião do partido para decidir quem será o candidato a presidente.

Ele ficou à frente da rival Nikki Haley, pré-candidata à Presidência dos EUA e ex-embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas). A vitória aproxima Trump de uma nomeação pela legenda para concorrer às eleições presidenciais neste ano.

O próximo evento do partido do ex-presidente ocorre já no domingo (3.mar), no distrito de Columbia.

Dois dias depois, na 3ª feira (5.mar), é realizada a Super Tuesday, ou Super 3ª feira (na tradução livre). É o dia mais importante das prévias, com a maior distribuição de votos. Na ocasião, 16 Estados e 1 território votarão.

Ao contrário do voto em cédulas como em eleições primárias, no caucus é feita uma dinâmica em que somente filiados dos partidos participam. Eles se reúnem em um local conhecido como precinto –que pode ser uma igreja, escola ou ginásio– onde são separados em grupos, de acordo com o pré-candidato que desejam votar.

Tanto no caucus quanto na eleição primária tradicional, com o uso de cédulas, o objetivo é definir a atribuição dos delegados, que distribuem seus votos nas convenções partidárias de cada partido

Entenda as eleições nos EUA Nos EUA, antes do pleito oficial, os Estados realizam prévias eleitorais –primárias ou caucus. O objetivo é escolher, dentre os pré-candidatos dos partidos, aquele que representará a legenda no pleito, marcado para 5 de novembro.

Nas prévias, cada Estado organiza sua primária com regras próprias. São 2 modelos. O tradicional, com voto em cédulas, que pode ser aberto, fechado ou livre. Com apenas filiados ou não. Já o caucus é uma reunião do partido. Os eleitores reúnem-se em um espaço para decidir quem será o candidato.

Nos Estados Unidos, o vencedor das eleições não é o candidato com mais votos populares, mas quem conquista a maioria dos delegados de cada Estado. Esses são distribuídos para o candidato mais votado. Nas prévias a lógica é diferente. Os delegados votam proporcionalmente ao número de votos.

A principal data das prévias será em 5 de março, quando eleitores de 16 Estados e 1 território votarão. A data é conhecida como Super Tuesday (Super 3ª feira, em tradução livre). Os territórios de Guam e Ilhas Virgens encerrarão as prévias em 8 de junho.

Voto não obrigatório Nos EUA, ninguém é obrigado por lei a votar em qualquer eleição local, estadual ou presidencial. Segundo a Constituição, votar é um direito, mas não é um requisito.

Colégio Eleitoral O presidente e o vice-presidente dos EUA são eleitos indiretamente pelo Colégio Eleitoral. Cada Estado tem o mesmo número de delegados que cadeiras no Congresso (Câmara dos Deputados e Senado). São 538 delegados.

Após votar para presidente, o voto é contabilizado ao nível estadual. Em 48 estados e em Washington, D.C. o vencedor recebe todos os votos eleitorais daquele Estado. Maine e Nebraska atribuem seus eleitores usando um sistema proporcional.

Um candidato precisa do voto de pelo menos 270 delegados –mais da metade do total– para vencer a eleição presidencial.

Geralmente, um vencedor projetado é anunciado na noite da eleição em novembro. No entanto, a votação oficial do Colégio Eleitoral é realizada em meados de dezembro, quando os delegados se encontram.

A diplomação do resultado será em 6 de janeiro de 2025. A posse, em 20 de janeiro.