Trump vence primárias republicanas em New Hampshire

Segundo projeção da Associated Press, o ex-presidente dos EUA ficou à frente da concorrente Nikki Haley, que segue na corrida

Trump venceu em Iowa e agora em New Hampshire Gage Skidmore/Flickr – 27.fev.2023

PODER360 23.jan.2024 (terça-feira) – 22h53



O ex-presidente dos EUA Donald Trump venceu nesta 3ª feira (23.jan.2024) a primária republicana do Estado de New Hampshire, segundo projeção da agência de notícias Associated Press. A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, ficou em 2º lugar. As urnas foram fechadas às 22h (horário de Brasília).

A disputa –que faz parte da escolha dos Republicanos por um nome para disputar a Presidência em novembro– teve apenas 2 candidatos de destaque. No domingo (21.jan), o governador da Flórida Ron DeSantis desistiu da corrida presidencial e declarou apoio a Trump. Em 16 de janeiro, o empresário Vivek Ramaswamy havia feito o mesmo.

A desistência de ambos os candidatos se deram depois dos resultados do caucus de Iowa. Na ocasião, o ex-presidente do país conseguiu a maior vitória da história para um republicano em Iowa, vencendo em 98 dos 99 condados do Estado.

Com a vitória de Trump, ele terá mais 11 delegados a seu favor. Para ser escolhido como candidato do Partido Republicano à corrida presidencial, o ex-presidente precisa de 1.276 delegados.

Apesar do número de delegados do Estado não representar grande proporção, a vitória de Donald Trump é comemorada porque os Republicanos do Estado têm tendência considerada moderada.

Em 3 de fevereiro será vez dos eleitores da Carolina do Sul irem às urnas votar nas primárias. O Estado foi governado pela candidata Nikki Haley de 2011 a 2017 e possui a tradição de votar no Partido Republicano nas eleições que definem o presidente dos EUA.