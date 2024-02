TSE multa Carla Zambelli em R$ 30 mil por divulgar notícias falsas sobre o e-Título

Durante as eleições de 2022, a parlamentar afirmou que a plataforma beneficiava o então candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Lula Marques/ Agência Brasil

Por unanimidade, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi multada por propagar “fake news” sobre o sistema eleitoral



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, multar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), em R$ 30 mil por divulgar notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro e o aplicativo e-Título. As publicações foram feitas pela parlamentar durante as eleições de 2022, quando afirmou que o QR Code da versão digital do título eleitoral contabilizava, de forma automática, votos em benefício do então candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, o ministro Raul Araújo determinou que as declarações fossem removidas das plataformas.

O relator do processo, ministro Floriano de Azevedo Marques, destacou que o valor da multa leva em consideração o cargo político e também a “reincidência na conduta”. Apenas o ministro Nunes Marques divergiu com relação ao valor, que propôs R$ 15 mil, mas foi vencido. A vice-presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, considerou a intenção de praticar atos criminosos contra o sistema eleitoral um fato preocupante. “Eu me preocupo de uma forma muito especial com o dolo eleitoral, que se configura em casos como este, nos quais a pessoa sabe que não pode adotar o comportamento, sabe que é falso e, ainda assim, propaga com um dolo muito específico”, disse a ministra.

Procurada pela Jovem Pan, a deputada não se manifestou até o momento da publicação desta matéria.