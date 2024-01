Gilmar determina que PGR reavalie se Bolsonaro foi omisso na pandemia

Despacho foi emitido em dezembro, mês em que o Senado aprovou o nome do indicado de Lula para a PGR

Gilmar Mendes declarou a invalidade do primeiro parecer do Ministério Público Federal Hanna Yahya/Poder360 – 5.dez.2023

PODER360 5.jan.2024 (sexta-feira) – 18h36



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes determinou que a PGR (Procuradoria Geral da República) reavalie se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi omisso durante a pandemia de covid. O despacho sigiloso foi feito em dezembro e revelado nesta 6ª feira pela revista Veja.

A PGR já havia se manifestado pelo arquivamento de apurações de eventuais irregularidades contra o ex-presidente em julho de 2022. Na época, o indicado de Bolsonaro, Augusto Aras, era procurador-geral da República. Quem ocupa o cargo agora é Paulo Gonet, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As investigações foram baseadas no relatório final da CPI da Covid no Senado, que imputava 9 crimes a Bolsonaro, dentre eles epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e prevaricação.

Na época do parecer da PGR, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, também pediu o arquivamento de apurações contra o então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-ministro da CGU (Controladoria Geral da União) Wagner Rosário e o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na época.

Também havia investigações citavam os ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) –hoje deputado federal pelo PL–, Braga Netto (Casa Civil), que concorreu como vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e Onyx Lorenzoni (Cidadania). Também havia investigações contra deputados aliados de Bolsonaro e secretários do Ministério da Saúde.