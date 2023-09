Moraes autoriza depoimento de General Girão à PF sobre atos golpistas

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

1 de 1 Foto colorida do deputado federal general girão – Metrópoles – Foto: Pablo Valadares/Câmara dos DeputadosO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a ouvir o deputado federal General Girão (PL-RN) no âmbito do inquérito que investiga o parlamentar por possível incitação aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

Moraes abriu um inquérito para apurar se o deputado incitou os atos golpistas depois de um pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ministro também solicitou uma investigação para verificar se o político cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito e praticou associação criminosa.

O magistrado deu 10 dias para que o deputado preste o depoimento. O prazo começou a ser contado a partir dessa segunda-feira (25/9), data de publicação da autorização da oitiva.

Investigação General Girão é investigado por incitar os atos golpistas em Brasília e tentar descredibilizar o resultado das eleições de 2022, que deram a vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na solicitação para abertura do inquérito contra o deputado, a PGR afirma que o político fez postagem em que “se verificam uma reiterada tentativa de descrédito da Justiça Eleitoral e de disseminação de notícias fraudulentas“.

“Necessário apurar, portanto, todos os contornos eventualmente criminosos das condutas indicadas nos autos e se as postagens do requerido tiveram influência nos atos do dia 8 de janeiro de 2023”, escreveu a PGR.

O Metrópoles tentou contato com a defesa do deputado federal, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?