SBT contrata Silvio Santos do teatro para nova novela

Enquanto Silvio Santos encaminha sua aposentadoria, outro “Silvio Santos” tem circulado pelo SBT. Velson D’Souza, intérprete do “homem do Baú” no teatro, está em duas produções da casa.

E não, ele não irá substituir o “patrão” em seu programa dominical, comandado atualmente pela filha “número 4”, Patricia Abravanel.

Velson D'Souza interpreta Silvio Santos no musical Silvio Santos Vem Aí

Velson D'Souza interpreta Silvio Santos no musical Silvio Santos Vem Aí

Velson D’Souza interpreta Silvio Santos no musical sobre o comunicadorOsmar Lucas e Adriano Dória/divulgação

Na emissora, o ator já aparece aos sábados na terceira temporada do reality show Bake Off Celebridades, competição de confeitaria apresentada por Nadja Haddad.

Velson também bate ponto nas gravações de A Infância de Romeu e Julieta, escrita por Íris Abravanel baseada na obra de William Shakespeare. A coprodução com o Prime Video marca o retorno do artista às novelas do canal.

“Voltar ao SBT depois de 12 anos é um tanto quanto surreal. Eu não sei nem explicar a felicidade que tenho de estar de volta. Estou encontrando pessoas que não via todo esse tempo, que me conheceram quando eu era um garoto, desde quando fiz minha primeira participação em novela, Cristal (2006), que, aliás, o SBT reprisou recentemente, e também conhecendo muitas pessoas incríveis agora. Eu me sinto em casa lá, e sempre fui tratado como um membro da família”, afirma.

Na trama, ele será Fred, tio de Romeu, casado com Gláucia, personagem de Karin Hils, com quem tem dois filhos. Do tipo “boa praça” e com traços cômicos, buscará sempre evitar conflitos e agradar o sogro, vivido por Guilherme Sant’anna.

Silvio Santos, porém, só no teatro. Velson voltará a interpretar o papel, que lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Bibi Ferreira, no retorno do musical, em curtíssima temporada: apenas quatro sessões nos dias 22 e 23 de abril, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.