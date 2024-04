TV Globo quebra protocolo para avisar Buda sobre separação. Entenda

Eliminado do BBB 24 nessa terça-feira (9/4), Lucas Buda participou do Bate-Papo BBB com Ed Gama e Thais Fersoza. Porém, diferente dos outros eliminados, a produção do reality teve uma conversa com o ex-participante antes do quadro, para avisar que ele está solteiro, já que sua ex-mulher, Camila Moura, pediu divórcio após as investidas do capoeirista em Giovana Pitel.

“Quando você saiu, você teve uma conversa com a produção, e você já sabe o que aconteceu no seu casamento, que você e sua mulher já estão separados”, disse Thais antes de entrar no assunto separação com ele.

Buda, então, tentou se explicar: “Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem. A casa mexe muito com nossos sentimentos, nossas emoções”, diz ele: “Eu imagino que a gente possa conversar, trocar uma ideia, resolver.”

O capoeirista ainda garantiu que respeita a ex-esposa e afirma que quer conversar com ela. “Então, espero que a gente tenha oportunidade de conversar, trocar ideia, para poder seguir da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela”, declara.

Lucas Henrique, o Buda, BBB24

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

Lucas assistiu a um VT com várias cenas de sua aproximação com Pitel no jogo e comentou: “A gente se aproximou muito porque a gente gostava de músicas em comum”.

“A gente acaba falando coisas que está pensando, mas eu tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente. Mas, enfim, coisas que acontecem lá dentro”, completou.