Último show de Milton Nascimento ganha exibição na TV Globo

A grande despedida do cantor e compositor Milton Nascimento dos palcos será exibida na TV Globo nesta quarta-feira (18), com condução de Pedro Bial, no Som Brasil, após o BBB 23. O espetáculo, que encerrou a turnê A Última Sessão de Música, foi realizada em novembro do ano passado, no Estádio Mineirão, em Minas Gerais.

“Este show é dedicado à minha querida Gal Costa”, disse Milton Nascimento, emocionado, no momento de cumprimentar o público. Entre os sucessos que fizeram parte do repertório da apresentação, estão Catavento, Canção do Sal, Outubro, Nada Será Como Antes, Clube da Esquina Nº 2, Canção da América, Bola de Meia, Bola de Gude, Calix Bento, Maria Maria, Fé Cega Faca Amolada, entre outros.

