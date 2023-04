Um ano após caso de mendigo, Sandra vende paçoca nas ruas de Brasília

Um ano após o polêmico caso do morador de rua de Brasília, Givaldo Alves, viralizar nas redes sociais, a mulher que foi flagrada com o homem, Sandra Mara Fernandes, tem ganhado a vida vendendo paçoca pelas ruas da capital do país. A mulher tem compartilhado a rotina através de suas redes sociais e vem intrigando os seguidores.

Sandra Mara tem compartilhado sua rotina, que consiste em acordar cedo, ir até a rodoviária e vender os doces em pontos mais frequentados de Brasília. A mulher segue casada com o personal trainer Eduardo Alves, que agrediu o homem em situação de rua após flagrar a cena no ano passado.

WhatsApp Image 2023-04-04 at 14.44.50

Sandra Mara relatou ajuda de seguidor nas redes sociais

WhatsApp Image 2023-04-04 at 14.44.37-min

A mulher tem compartilhado a rotina

WhatsApp Image 2023-04-04 at 14.46.27

Ela tem vendido paçocas

Givaldo Alves, 48 anos, ficou conhecido após ser espancado por personal trainer no Distrito Federal

Givaldo Alves, 48 anos, ficou conhecido após ser espancado por personal trainer no Distrito FederalReprodução

O sem-teto Givaldo Alves e o personal trainer Eduardo Alves e

Advogada do personal emitiu nota em repúdio às falas do morador de rua durante entrevistas

Eduardo-Alves-personal-trainer

Eduardo Alves retornou ao trabalho e reativou sua conta profissional nas redes sociais Reprodução/YouTube

foto-personal-Eduardo-Alves-Sandra

Eduardo Alves e Sandra MaraReprodução/Instagram

Em um Story publicado nessa segunda-feira (3/4), Sandra Mara comemorou o fato de um de seus seguidores tê-la identificado na rua e comprado grande parte dos doces: “Como Deus é maravilhoso, gente. Teve um seguidor que viu meus stories e comprou várias paçocas para me ajudar! Muito obrigada J.V pela ajuda, que Deus te retribua em dobro! Ainda existe muita gente boa no mundo!”, ressaltou.

Relembre o caso Em março de 2022, um caso abalou a web após uma mulher ter sido flagrada tendo relações sexuais com um morador de rua em Brasília. Sandra Mara Fernandes pregava palavras religiosas e acabou se envolvendo com Givaldo Alves. A mulher teria tido uma crise psicótica e precisou ser internada em um hospital psiquiátrico após o caso.

Eduardo Alves, personal trainer e casado com Sandra Mara, ao ver a cena, agrediu fortemente o morador de rua. O homem chegou a conceder uma entrevista à coluna LeoDias após o episódio. Mesmo após o caso, Eduardo Alves perdoou a esposa e manteve o casamento.

Givaldo Alves, por outro lado, se aproveitou da breve fama que o caso lhe deu e chegou a criar uma conta nas redes sociais. No entanto, pouco tempo depois voltou a viver nas ruas.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.