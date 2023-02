Um ano após tragédia no RJ, chuvas e alagamentos voltam a afetar Petrópolis

Na semana em que a tragédia de Petrópolis completa um ano, voltou a chover forte no município da região serrana do Rio de Janeiro, o que tem deixado a população em alerta, já que os deslizamentos de 2022 estão muito vivos na memória de quem mora no município. Uma chuva intensa atingiu vários bairros da cidade e deixou pessoas ilhadas após ruas ficarem alagadas e rios transbordarem. Sirenes de alerta soaram em Petrópolis, barulho que os moradores não queriam voltar a ouvir tão cedo. De acordo com as autoridades de Petrópolis, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados para vários atendimentos nesta terça-feira, 14. Há exatamente um ano, 241 pessoas morreram naquela que foi considerada a maior tragédia provocada por um fenômeno da natureza no município. O trauma ainda é evidente na cidade e moradores reclamam que poucas intervenções foram feitas durante a reconstrução e na área habitacional.

No Rio de Janeiro, voltou a chover nesta terça e o volume de chuvas tem sido alto desde a semana passada. Em São Gonçalo, na região metropolitana, a prefeitura decretou estado de emergência por conta dos alagamentos. Na última segunda-feira, 13, deslizamentos de terra foram registrados. Uma pessoa morreu soterrada e outras três são procuradas pelo Corpo de Bombeiros, que destacou 50 militares e cães farejadores. Oito óbitos por causa das chuvas já foram confirmados no Estado desde então.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga