Um efeito colateral das bombas na Ucrânia (por Cristovam Buarque)

A repercussão internacional da visita do Presidente Lula à China mostra a importância do Brasil no cenário mundial como ator influente da política global. O atual presidente tem as qualidades de um estadista planetário: primeiro, graças ao tamanho e as características do Brasil, país síntese das riquezas e pobrezas do mundo moderno; segundo, por suas características pessoais, reconhecimento mundial e sensibilidade para os problemas atuais da humanidade, também por sua capacidade de dialogar e encontrar convergências. O mundo espera que o presidente use seu carisma, as carcteristicas do Brasil e a competência de nossa diplomacia para apresentarmos propostas que enfrentem os grandes problemas do planeta: pobreza, desemprego e desigualdade, mudanças climáticas, migração em massa, fluxos descontrolados de fake news e de finanças.

Nem os países europeus, nem os africanos, nem seus dirigentes têm condições de oferecer alternativas a estes problemas. Com a legitimidade de 5° maior país, dono da Amazônia, com a força do 7° mais populoso, 10ª maior economia, ao mesmo tempo, com nossas contradições sociais e algumas boas práticas de políticas públicas. o Brasil e Lula podem propor uma governança mundial para todas as florestas, como forma de limitar desmatamento; podem sugerir a formação de fundo internacional para financiar programa mundial de Bolsa Família, como forma de reduzir pobreza e fazer desnecessária a emigração em massa; indicar a necessidade de regras para o sistema monetário e financeiro global; podem propor programa para educar todas as crianças do mundo, nenhuma deixada para trás, independente da nacionalidade; podem liderar a luta por um desenvolvimento global, sustentável, eficiente, justo, democrático.

As pessoas próximas ao Presidente Lula precisam enfatizar a responsabilidade que ele tem no mundo atual, lembrando-o para não desperdiçar sua força política e moral com gestos e discursos prisioneiros de temas conjunturais da diplomacia entre países, optando por defender soluções para os grandes problemas estruturais que afetam humanidade, o conjunto dos países. Até aqui, o mundo era a soma dos países, agora, os países são pedaços do mundo. É neste novo estadismo que Lula tem potencial único, por sua sensibilidade, seu carisma e graças a importância do Brasil. Querer disputar a chance de pacificar a guerra contra a Ucrânia, enfraquece sua liderança como estadista global, tira seu poder de líder social e moral. Há diversos serviços diplomáticos tentando equacionar a difícil guerra da Ucrânia na qual não há neutralidade possível, o mundo precisa do Lula global, seria uma grande perda se este seu papel for sacrificado como efeito colateral das bombas que os russos jogam na Ucrânia.

Cristovam Buarque foi senador, ministro e governador