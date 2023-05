Segundo dia da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Milhares de pessoas curtiram mais um dia de folia na Festa da Cidade em Teixeira de Freitas. A noite deste sábado (06) foi tomada pelos clássicos do verão baiano com a banda Guig Ghetto; e por Oh Polêmico, com hits como “Pitbull Enraivado” e “Bloco do Polly”, além de bandas locais que abrangem do forró ao pagodão.

“A festa está muito boa pois conseguiu abranger estilos diversos; está bastante eclético. Com certeza vou vir no domingo”, disse Isac França, dentista natural de Medeiros Neto. A cabeleireira Jose Silva, teixeirense, já conhece a Festa da Cidade há muito tempo: “são 38 anos curtindo assim. É uma ocasião importante para o povo daqui, e a organização está ótima”.

Segundo dia da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Bruninho Morais, Murilo Garanhões, Xelão e Fantasia do Samba foram algumas das atrações que animaram o palco principal. Com a atuação de instituições de segurança como a Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros, não faltou opção para a alegria dos presentes: barracas, parque de diversão e camarotes são parte das diversas opções oferecidas aos presentes.

Segundo dia da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

“Estivemos aqui em 2022 e foi um sucesso; e esse ano também está sendo bastante positivo para nós”, explicou Ezequiel Silva, parte da equipe organizadora da barraca da DK. “Essa visibilidade é importante: a festa nos ajuda a levar nossa experiência para quem ainda não nos conhece”.

E a folia continua neste domingo (07), a partir das 21 horas, com Pagodart e Lincoln enquanto atrações principais.

O post Segundo dia da Festa da Cidade é marcado pelo gingado baiano de Guig Ghetto e Oh Polêmico apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.