Um senão para Lula indicar Lewandowski ao Ministério da Justiça

Rosinei Coutinho/SCO/STF

1 de 1 O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski – Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STFAssessores de Lula dizem que ele terá que considerar o caráter indemissível de Ricardo Lewandowski se quiser indicar o ex-presidente do STF para substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Pessoas no entorno de Lula não discutem o peso que Lewandowski traria para a pasta, mas ponderam que o ex-ministro do STF não tem experiência com gestão. Se Lewandowski não trouxer resultados, Lula enfrentará um desgaste monumental para retirá-lo do cargo.

O presidente entrou de férias no dia 26 de dezembro e ainda estava indeciso sobre quem deveria assumir o ministério. Ele passou o período na Restinga da Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro, e retorna para Brasília nesta quinta-feira (4/1).

