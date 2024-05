As duas prefeituras de capital que o PT espera vencer em outubro

O PT espera vencer em duas capitais este ano, o que representaria um crescimento grande frente a 2020, quando o partido não elegeu nenhum prefeito de capital. As duas cidades em que o partido espera ganhar são Fortaleza e Teresina.

Em Fortaleza, o candidato será o deputado estadual Evandro Leitão, apoiado pelo senador Cid Gomes, do PSB. Ele enfrentará dois nomes de peso: o atual prefeito, o pedetista José Sarto (PDT), que tentará a reeleição com o apoio de Ciro Gomes, rompido politicamente com o irmão e com o PT; e o deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil, candidato que terá o apoio de Bolsonaro.

O PT avalia que, além do apoio de Cid Gomes, pesarão a favor de Leitão a força do governador, o petista Elmano Freitas, e de Lula.

Já em Teresina, o candidato será o deputado estadual Fábio Novo. A aposta é na força da máquina estadual — o governador também é do PT, o petista Rafael Fonteles — e da federal. A força do ex-governador Wellington Dias, do PT, também terá, na avaliação do partido, peso para dar a vitória a Novo.

Fora as duas cidades, o PT avalia que tem chances em outras capitais, como Natal (RN), com Natália Bonavides, e Vitória (ES), com João Coser. Mas nas duas cidades o trabalho será, aos olhos do partido, mais difícil do que em Fortaleza e Teresina.