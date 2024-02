Uma ausência sentida na posse de Lewandowski no Planalto

1 de 1 Posse de Lewandowski – Foto: nullA posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça, nesta quinta-feira (1º/2), no Palácio do Planalto, teve uma ausência sentida: a do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Lira estava em Brasília nessa quarta-feira (31/1), quando se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. No mesmo dia, porém, retornou para Alagoas, seu reduto eleitoral.

Prestigiada, a posse de Lewandowski conta com a presença de diversas autoridades dos Três Poderes. Entre elas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e os ex-presidentes da República José Sarney e Fernando Collor também prestigiam o evento, que acontece no Salão Nobre do Planalto.

