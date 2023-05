Unique Travel: Clínica de Uberlândia oferece um dos mais espetaculares programas de turismo médico do Brasil

Cirurgias plásticas são comandadas por André Oliveira, um dos três melhores cirurgiões plásticos do Brasil

O Brasil tem se tornado um destino atraente para turistas em busca de algo mais do que sol e praia: uma transformação estética. A cirurgia plástica tem se tornado um atrativo para estrangeiros, que encontram expertise de médicos renomados no país e excelentes instalações hospitalares.

Combinando férias e procedimentos cirúrgicos, esses turistas retornam aos seus países com um novo visual e autoestima renovada. O Brasil se consolida como um destino de beleza e bem-estar, atraindo visitantes de todo o mundo em busca de uma mudança positiva em suas vidas.

Ao longo das últimas décadas, o Brasil tem conquistado um lugar de destaque no cenário mundial da cirurgia plástica e reconstrutiva. A excelência dos profissionais e das instalações hospitalares tem sido reconhecida internacionalmente, o que tem levado o país a ocupar a segunda posição no ranking global de procedimentos plásticos.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC), são realizadas anualmente mais de 900 mil cirurgias plásticas no país. Esse sucesso é resultado do comprometimento e da expertise dos profissionais brasileiros, que se dedicam a oferecer aos pacientes um tratamento de qualidade e com resultados satisfatórios.

Segundo o Dr. André Oliveira, considerado um dos três melhores cirurgiões plásticos do Brasil, a excelência técnica dos médicos brasileiros na área é reconhecida mundialmente. “Isso se deve, em parte, ao fato de que começamos a operar mais cedo do que os americanos, além de contarmos com uma infraestrutura hospitalar de qualidade.”, explicou André Oliveira ao pontuar que a medicina brasileira é respeitada e valorizada internacionalmente.

De olho nesta grande demanda, Dr.André Oliveira investiu na implantação de um hospital de grande porte, com qualidade e com programas que facilitem a vinda de estrangeiros para realizar o sonho da cirurgia plástica. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ele abriu a Unique, que tem 1500 metros quadrados e oferta além de cirurgia plástica, serviços de salão de beleza, por exemplo.

A clínica oferece o serviço chamado Unique Travel, que busca facilitar a viagem pré e pós cirúrgica. Entre as facilidades que o serviço oferece estão coisas burocráticas, emissão de passaporte, passagens, visto e reserva em hotel. O programa ainda busca o paciente no aeroporto, com carro de luxo e conforto e oferece motorista exclusivo enquanto o paciente estiver em tratamento; assistência de enfermagem 24 horas para os cuidados pós operatórios; pós-operatório em home care; personal trainer, para que o paciente se exercite antes da cirurgia; profissional shopper, concierge, spa e salão de beleza especializado em transformação e alongamento capilar.

André Oliveira destaca que o grande objetivo do Unique Travel é proporcionar que as pacientes tenham calma e tranquilidade para pensar apenas na realização de seu sonho e que foquem na sua saúde, bem estar e autoestima, durante o pré e o pós operatório. “Nossas pacientes precisam se sentir tranquilas, confortáveis e confiantes para realizar o sonho e a mudança da vida delas. É isso que o Unique travel proporciona”, finaliza.