Universo dos gamers expõe sumiço de Fred e suspeita de ida ao BBB23

A coluna LeoDias, que possui contatos em vários lugares, descobriu que os gamers estão dando como certa a ida de Fred, o ex-marido de Boca Rosa, ao BBB23.

Segundo fontes, em lives recentes, gamers estão falando abertamente de que Fred foi contratado pela Globo para entrar no Camarote do reality e que o mesmo não os respondem mais nas redes sociais, nem por WhatsApp.

Fred e Boca Rosa

O sumiço do ex-noivo de Boca Rosa nas redes sociais, somado ao desaparecimento dele nas partidas de jogos online somam um combo de suspeitas entre os seus colegas de trabalho.

Ainda segundo consta, as últimas publicações do famoso no Instagram não seriam atuais. Ambas foram realizadas durante o Réveillon de 2023.

Procurado pela coluna, Fred não visualizou as nossas tentativas de contato por mensagem.

