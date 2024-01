“Vacinada com gente assim”, declara Wanessa Camargo sobre Davi

Um ranço nada ilibado instaurou em Wanessa Camargo com relação a Davi Brito no BBB24. A cantora passou a madrugada deste sábado (27/1), falando mal do rival e chegou até a dizer que ele era grosseiro, abusivo e agressivo. “Vacinada com gente assim”, declarou em conversa com com Matteus, Beatriz, Deniziane, Marcus Vinicius e Alane.

“O mais triste é que pessoas como ele não sabem que são assim, tá? Eles não sabem, eles acham que estão corretos, mas é o tipo de pessoa que destrói a autoestima do outro, destrói a cabeça do outro”, apontou.

A namorada de Dado Dolabella prosseguiu insinuando que o motorista de aplicativo age com má intenção: “Que é egoísta, que tipo, quando é carinhoso, é muito carinhoso, muito solicito. Eu estou vacinada com gente assim. Faz aquele banquete lindo para poder falar. Isola uma pessoa. Eu ponho pontos a pontos assim”.

No X, internautas massacram a intérprete de “Xainirô”: “Wanessa conseguiu o que queria”, “Eles são tão sem noção, a Wanessa tava falando mal do Davi com ele praticamente do lado. Podre”, “Ela quer aprovação, quer a casa toda do lado dela pra justificar que não está errada. E o manipulador é o Davi?” e “Simplesmente, fazer que a pessoa não está ali, não existe, aí já é complicado”.

