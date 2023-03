Vaga: Agente de Microcrédito – INEC – Itamaraju

Empresa: INEC

Fundado em 1993, o Instituto Nordeste Cidadania (Inec) é uma Organização de Sociedade Civil (OSC), qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) desde 2003, que tem como foco principal o desenvolvimento sustentável de comunidades na região Nordeste do Brasil.

A qualificação como Oscip possibilitou a celebração de termo de parceria com o Banco do Nordeste para operacionalizar o Crediamigo, programa de microfinança urbana. E, em 2005, de forma inovadora, lançou, juntamente com o Banco do Nordeste, o primeiro programa de microfinança rural para agricultores familiares da América do Sul, o Agroamigo. Com os dois programas, o Inec atende, anualmente, cerca de 3,5 milhões microempreendedodes e agricultores familiares, com mais de 13 bilhões investidos em 2019. Atualmente, o Inec conta com mais de sete mil colaboradores em todos os estados do Nordeste e nos nortes de Minas Gerais e do Espírito Santo.

DESCRIÇÃO DA VAGA

Buscamos por pessoas com boa comunicação, proativas, bom desempenho na abordagem e atendimento de clientes.

Agente de Microcrédito atuará no time de Microfinanças, executando as etapas de captação, análise, concessão e negociação de crédito para pequenos empreendedores do programa de Microfinanças do Agroamigo ‍.

Acha que o desafio é para você? Então veja se tem as qualificações necessárias para se inscrever no nosso processo seletivo .

Venha fazer parte dessa família essencialmente FEITA DE GENTE!

Vaga também para PcD

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Atividades:

Atendimento presencial, via telefone ou e-mail para os clientes do programa;

Prospecção de novos clientes;

Orientação para a boa administração dos créditos concedidos;

Fazer cobrança imediata dos créditos em atraso;

Dentre outras atividades.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Ensino médio completo;

Pacote Office (Word e Excel);

Disponibilidade para viagens intermunicipais.

Diferencias:

Experiência na área de vendas;

Formação Técnica em Agropecuária, Zootecnia ou áreas afins.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Salário Base: R$ 1.487,56;

Remuneração Situacional até R$ 1.177,02;

Remuneração Variável Máxima até R$ 1.133,52;

Carga Horária 200h mensal.

Benefícios do trabalho:

Treinamentos Internos e Externos;

Seguro de vida;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Convênio com academias;

Plano de Previdência Privada;

Auxílio Alimentação e Auxílio Cesta Básica: R$ 1037,44;

Reembolso creche/babá para filhos de até 06 anos.

Traga seu talento para o INEC!

Se interessou pela vaga, então acesse o link