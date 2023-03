Vaga: Auxiliar de Loja – Pague menos – Itamaraju

Empresa: Pague menos

A Pague Menos tornou-se a primeira rede do varejo nacional presente em todas as unidades da federação. Abriu capital na B3 em 2020. E, em 2022, adquiriu a Extrafarma, acelerando a expansão em três anos. Juntas as duas companhias tornam-se a segunda maior rede do varejo farmacêutico, com aproximadamente 1.600 lojas, em 368 municípios.

Leia as informações:

UNIDADE:

Av. Antônio Carlos Magalhaes – Centro – Itamaraju / BA

O QUE VOCÊ PRECISA TER?

Ensino médio completo ou cursando;

Possuir laudo médico válido;

Disponibilidade para trabalhar.

QUAIS SERÃO SUAS RESPONSABILIDADES?

Receber a mercadoria da loja e realizar a conferência;

Armazenar os produtos em seus devidos locais nas prateleiras e etiquetá-los;

Organizar as filas dos caixas e entregar encarte aos clientes;

As atividades serão realizadas respeitando as limitações de cada pessoa.

O QUE TE OFERECEMOS?

Vale Refeição (de acordo com a convenção coletiva do município);

Plano de Saúde por elegibilidade por localidade e cargo;

Plano Odontológico por adesão;

Seguro de vida e Assistência Funeral;

Plataforma de terapia online;

Programa de Gestantes;

Ginástica laboral;

Convênios Educacionais com descontos exclusivos para colaboradores e dependentes;

Convênio de curso de inglês com a Lingopass e Fluencypass para colaboradores e dependentes;

Up Farma – Universidade Corporativa Pague Menos com cursos e treinamentos para o desenvolvimento dos colaboradores;

Desconto Ouro nas Farmácias Pague Menos;

Convênio Epharma;

Não fazemos distinção de cor, religião, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência ou idade. Vem ser Pague Menos, vem ser Gigante!

Caso tenha interesse pela vaga acesse o link