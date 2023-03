Vaga: Representante comercial – Ótima Distribuidora – Teixeira

Empresa: Ótima Distribuidora

Atuando no mercado de distribuição desde o ano de 2005, a ÓTIMA está presente nas regiões do estado do Espírito Santo e sul da Bahia, comercializando produtos para as revendas de material de construção, lojas especializadas de tintas, autopeças, bicicletarias, lojas de agropecuária e irrigação.

Leia as informações:

A Ótima Distribuidora está com um plano de expansão no extemo sul da BA.

Procuramos profissionais que estão buscando alcançar objetivos desafiadores e tenham experiência como Representante Comercial.

REQUISITOS

Dinâmico, proativo, experiência no mercado de materiais para construção, veículo próprio e registro no CORE.

Se ficou interessado na vaga clique no link