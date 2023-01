Vai viajar? Veja como está o trânsito nas estradas que ligam São Paulo ao litoral e ao interior

O tráfego nas principais rodovias de São Paulo flui bem e sem trânsito neste último dia do ano. O balanço divulgado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) indica que na manhã deste sábado, 31, apenas o trecho Anchieta-Imigrantes no sentido litoral estava com tráfego lento. A situação já se normalizou e o fluxo segue sem congestionamento. Mesmo com o tempo encoberto, a visibilidade na pista é boa. Os trechos Castello Branco-Raposo Tavares e Anhanguera-Bandeirantes, assim como as rodovias Ayrton Senna/Carvalho Pinto e Tamoios, contam com tráfego normal e sem pontos de trânsito. Nesta manhã, alguns trechos da Tamoios estava com neblina devido ao tempo nublado, mas não houve registros de acidentes. Vale pontuar que nessa rodovia, haverá restrição de veículos de carga no sentido São José dos Campos até às 17h. O trecho que liga Praia Grande a Peruíbe teve tráfego intenso e visibilidade reduzida em trechos isolados devido ao tempo nesta manhã. Também teve pontos de lentidão de São Sebastião a Ubatuba. O tempo, no entanto, permaneceu bom e com boa visibilidade na pista. Confira um panorama geral:

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Apresentou tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), sentido litoral, do km 51 ao km 53, devido ao alto fluxo de veículos nesta manhã. No entanto, o tráfego já está normal em todos os trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes.

Sistema Castello Branco

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Raposo Tavares

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Rodovia dos Tamoios

Tráfego normal, sem congestionamentos.