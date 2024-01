Valadão briga com Rodrigo Silva ao criticar igreja adventista: “Seita”

O mundo gospel está dando o que falar na internet. Isso porque o pastor André Valadão, ex-integrante da banda Diante do Trono, trocou farpas com o teólogo associado à Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), Rodrigo Silva, após dizer que a igreja adventista era uma “seita”.

Em uma publicação no Instagram, Valadão usou o termo “seita” para dizer que os textos de Ellen White, fundadora da IASD, apresentam conceitos falsos. Ainda de acordo com o pastor, a ideia de que somente a Igreja Adventista é a verdadeira era uma heresia. “Doutrinas absurdas. Uma seita”, escreveu nos stories.

Rodrigo, então, respondeu (veja aqui) dizendo que os textos citados por Valadão nunca foram de White. Além disso, outros trechos mostrados pelo pastor foram tirados fora de contexto ou copiados – para não dizer plagiados – de um site de outra igreja. Valadão, por sua vez, disse que quem usa trechos falsos é o próprio Silva.

Valadão duramente rebateu Rodrigo: “Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da igreja de Lagoinha a romperem o vínculo com a sede global. Que pena. Apesar disso, continuo orando por ele como o fiz publicamente na época em que sofreu ameaças processuais durante as eleições”.

Para completar, Valadão disse que isso “nunca ocorreu” e chamou Rodrigo de “mofador”, ressaltando que “qualquer teólogo sabe das heresias” da IASD (veja aqui). Para os seguidores da Igreja Batista, os adventistas consideram White como profeta e isso os tornaria uma ‘falsa igreja”.