Valdemar Costa Neto defende Nikolas Ferreira após discurso na Câmara: ‘PL estará sempre contigo’

Em estreia no Twitter, presidente nacional do Partido Liberal disse que deputado federal é uma pessoa com princípios: ‘Representa o eleitor que acredita nele’

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Nikolas ironizou mulheres transgêneros e usou uma peruca loira ao discursar na Câmara



O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para defender o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), acusado por alguns parlamentares de proferir falas transfóbicas durante pronunciamento no Dia Internacional da Mulher. Em sua estreia no Twitter, Costa Neto disse que o político mineiro, eleito deputado mais votado do país nas eleições de 2022, é uma pessoa “de qualidades, que tem princípios, um jovem que defende suas convicções com paixão e sinceridade”. “Ele representa o eleitor que acredita nele”, ponderou o presidente do PL, ressaltando que a liberdade de expressão e as prerrogativas parlamentares serão defendidas pela legenda “sempre que ele estiver exercendo seu mandato, manifestando sua opinião”. “É por isso que o deputado Nikolas tem nosso apoio e da Direção Nacional do PL. Ele ganhou mais de 46 mil seguidores nas últimas horas porque é franco. Ele fala em nome de um segmento da sociedade e deve ser respeitado por isso. (…) Conte conosco, Nikolas! O PL estará sempre contigo”, concluiu Valdemar.

O posicionamento do líder do PL destoa das manifestações de outros políticos envolvendo Nikolas Ferreira, incluindo de próprios aliados, como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Também em manifestação nas redes sociais, Lira repreendeu a atitude do colega. Como a Jovem Pan mostrou, em pronunciamento na quarta-feira, 8, Nikolas ironizou mulheres transgêneros e usou uma peruca loira ao discursar. “Hoje me sinto mulher, ‘deputada Nikole’, e tenho algo muito interessante para falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”, afirmou o deputado. A fala foi alvo de ação no Conselho de Ética da Câmara por parlamentares, como Tabata Amaral (PSB-SP) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que pedem a cassação do deputado e de manifestações de repúdio. “O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos (…) O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje”, disse Arthur Lira.

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma representação à Câmara pedindo que a mesa diretora apure as violações éticas do deputado. Nesta quinta, a assessoria de Nikolas Ferreira enviou à imprensa uma nota onde o parlamentar afirma que o discurso teve o intuito “de alertar sobre a perda de espaço das mulheres nos esportes para pessoas trans” já que “homens e mulheres são biologicamente diferentes e possuem corpos diferentes”. “Não houve, em momento algum da fala, o crime de transfobia ou discurso de ódio, mas sim o direito constitucional do parlamentar em expressar sua opinião sobre um determinado tema”, afirmou. Ao comentar sobre o pedido de cassação de seu mandato, impetrado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP), Nikolas afirmou que não recebeu nenhum tipo de notificação, mas que aguarda com tranquilidade a ação, “haja vista a certeza de que nenhum crime foi cometido”.