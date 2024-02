Valdemar Costa Neto é preso em operação da Polícia Federal

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 8, pelo porte de arma ilegal. Segundo informações preliminares, uma arma ilegal foi encontrada em um endereço ligado ao político durante diligências da Polícia Federal. A informação é do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Como o site da Jovem Pan antecipou, Valdemar está entre os alvos da Operação Tempus Veritatis, que investiga organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Os mandados contra o presidente do partido de Jair Bolsonaro (PL) eram de busca e apreensão. Contudo, ao constatar a arma ilegal, os agentes deram voz de prisão em flagrante.

Além de Valdemar, também são alvo da operação da PF militares, ex-ministros do governo anterior e aliados de Bolsonaro o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o general Augusto Heleno; general Walter Souza Braga Netto, o ex-ministro Anderson Torres, entre outros. Segundo a corporação, o objetivo do grupo investigado era “obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”. São cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados.