Valdemar Costa Neto recebe alta e volta às atividades nesta quarta-feira

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, recebeu alta definitiva nesta terça-feira, 11. Ele ficou internado em um hospital de São Paulo após sentir dores no abdômen durante uma viagem pelo Nordeste do último domingo, 9. Costa Neto informou que retornará às atividades nesta quarta-feira, 12. “Estou de alta definitiva, liberado pelos médicos, e de volta às atividades normais a partir desta quarta-feira. Quero agradecer aos que se preocuparam comigo e aos que mandaram mensagens de apoio nos últimos dias. Conte conosco no PL. Um forte abraço!”, escreveu em seu Twitter. O ex-deputado federal chegou a ser internado no Hospital Sírio Libanês de Brasília e o primeiro diagnóstico apontava a necessidade de um exame de cateterismo (procedimento para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas por meio da introdução de um cateter), marcado para a segunda, 10. Entretanto, exames indicaram que o mal-estar foi causado por espinhas de peixe e o cateterismo foi descartado. Nesta segunda, Valdemar recebeu visitas no hospital da capital federal, entre elas, do líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortês; conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e recebeu alta da internação. Em seguida, ele viajou para São Paulo para realizar novos exames médicos.

Pessoal, tenho uma notícia: estou de alta definitiva, liberado pelos médicos, e de volta às atividades normais a partir desta quarta-feira. Quero agradecer aos que se preocuparam comigo e aos que mandaram mensagens de apoio nos últimos dias. Conte conosco no PL. Um forte abraço! — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) April 11, 2023