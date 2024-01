Lula é seguido por 7 participantes do BBB no Instagram; Janja, por 6

Dentre ministros, Silvio Almeida (Direitos Humanos) é o mais popular; família Bolsonaro não é acompanhada pelos integrantes

Dentre os seguidores de Lula (à dir.) que participam do programa, só 1 não segue Janja (à esq.) Sérgio Lima/Poder360 – 31.out.2023

Izabel Tinin 27.jan.2024 (sábado) – 6h51



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é seguido por 7 participantes do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, no Instagram. Já a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, é acompanhada por 6.

O levantamento do Poder360 considerou os perfis do 1º escalão do governo e de magistrados do Judiciário seguidos pelas contas oficiais dos 26 integrantes que estão ou passaram pelo BBB 24, incluindo os eliminados, até 26 de janeiro de 2024.

Dentre os seguidores do petista (MC Bin Laden, Marcus Vinicius, Alane, Giovanna Lima, Juninho, Michel e Lucas Henrique), só Giovanna não segue Janja.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os seus filhos Eduardo, Flávio, Carlos e Jair Renan e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não são seguidos por nenhum dos participantes.

Dentre ministros do governo, Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania) é o mais popular: é seguido por 4 brothers: Giovanna Pitel, Thalyta, Juninho e Lucas Henrique.

Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Anielle Franco (Igualdade Racial), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Margareth Menezes (Cultura) são seguidos por 1 participante.

No Judiciário, aparecem o presidente do STF, ministro Roberto Barroso, e Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, que em breve se juntará à Suprema Corte.

Juninho é quem segue mais perfis do governo do presidente Lula (6). Depois dele, está Marcos Vinicius (3) –que também segue a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Espaço de combate ao bolsonarismo” Integrantes do governo também citam o reality show. A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), Gleisi Hoffmann (PR), disse que o BBB também é “espaço de combate ao bolsonarismo”.

A deputada petista compartilhou em seu perfil na rede social um trecho de uma conversa em que 2 participantes divergem sobre a liberação do porte de armas no Brasil. Um deles, o cantor MC Bin Laden –que segue Lula e Janja– defendeu que o país deve solucionar problemas sociais antes de permitir o armamento civil. A declaração foi elogiada por Gleisi.

Já o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, declarou que o programa Desenrola, iniciativa do governo para renegociação de dívidas de quem ganha até 2 salários mínimos, “é um sucesso tão grande que falam dele até no BBB”.