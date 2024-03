Valdemar se reúne com Gilmar Mendes para reconstruir pontes com STF

Com o bolsonarismo cada vez mais acuado por investigações, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, resolveu buscar ministros do STF para tentar reconstruir pontes.

Segundo a jornalista Daniela Lima, o cacique partidário foi recebido por um ministro da Corte para tentar refazer pontes que Jair Bolsonaro implodiu durante seu governo.

A coluna apurou que a reunião de Valdemar foi com o ministro Gilmar Mendes, atual decano do Supremo. A audiência aconteceu na quarta-feira (13/3), na sede da Corte.

Na reunião, o presidente do PL expôs a Gilmar seu incômodo com medidas restritivas impostas a ele pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, a que o proíbe de manter contato com Bolsonaro.

A preocupação de Valdemar, como vem noticiando a coluna, é de que essa proibição atrapalhe as articulações do PL para as eleições municipais de outubro de 2024.

Aliados de Bolsonaro buscam Moraes Como noticiou a coluna, aliados próximos de Bolsonaro também vem tentando manter canais direitos de interlocução no STF, sobretudo com Moraes, relator da maioria das ações contra o ex-presidente na Corte.

Nos últimos dias, pessoas próximas a Bolsonaro procuraram outros ministros do Supremo e figuras do mundo político pedindo ajuda para tentar marcar uma conversa direta com Moraes.

O objetivo principal desses bolsonaristas é tentar convencer Moraes a devolver o passaporte de Bolsonaro e a liberar o contato entre o ex-presidente e Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.