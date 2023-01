Priscilla Presley comove em discurso no funeral de Lisa Marie Presley

Priscilla Presley, mãe de Lisa Marie Presley, comoveu os presente no funeral da filha. A atriz e empresária fez um discurso emocionante e leu um poema que foi feito pela neta neste domingo (22/1), nos Estados Unidos.

“Vou ler algo que minha neta escreveu para todos vocês, e isso diz tudo. ‘Não tenho ideia de como colocar minha mãe em palavras. A verdade é que existem muitas. Lisa Marie Presley foi um ícone, um modelo, uma super-heroína para muitas pessoas em todo o mundo, mas mamãe era meu ícone, minha modelo, minha super-heroína – em muito mais maneiras do que uma. Mesmo agora, não consigo tudo o que há para ser entendido ou conhecido sobre ela, mas como ela sempre disse, farei o meu melhor’”, disse ela.

Lisa-Marie-Presley-Globo-de-Ouro

Lisa Marie Presley morreu nessa quinta-feira (12/1)Joe Scarnici/Getty Images for Icelandic Glacial

Lisa Marie Presley

Lisa sofreu uma parada cardíacaReprodução/ Instagram

Lisa Marie Presley

Ela era a única filha de Elvis PresleyReprodução

Priscilla Presley And Lisa Marie Presley Debut “Graceland Presents ELVIS: The Exhibition – The Show – The Experience” At Westgate Las Vegas Resort & Casino

Priscilla PresleyGetty Images

Logo depois, Priscilla Presley leu o poema The Old Soul, que foi escrito sobre Lisa Marie e disse: “Obrigada a todos por estarem aqui. Nosso coração está partido. Lisa, todos nós amamos você”.