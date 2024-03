Varginha Esporte clube, projeto inovador e de sucesso

O Varginha Esporte Clube iniciou a temporada 2024 com grandes novidades, sendo os novos gestores do VEC, fortalecimento das categorias de base, expansão internacional da marca entre outras novidades.

Com pouco mais de 2 meses fica evidente as mudanças já ocorridas, percebe-se uma reestruturação profissional no departamento administrativo, desportivo e de imagem do clube.

Profissionais como Márcia Rainato, Wendel, Ralph e Danilo Escobar evidencia a seriedade dessa nova gestão.

O perfil de contratação para o departamento desportivo também chama atenção, pois atletas com bases em grandes clubes, com experiências internacionais estão entre os atletas já contratados.

Patrocinadores de diversos seguimentos e localizados em outros estados do Brasil já procuraram o VEC para iniciar uma parceria, provando a seriedade dessa nova gestão. O objetivo da parceria com patrocinadores não é a questão financeira e, sim, o propósito da marca com o projeto VEC, inclusive sendo recusado patrocinadores que não correspondiam a esse propósito.

A expectativa da temporada 2024 do Varginha Esporte Clube é grande, tanto no aspecto desportivo quanto de gestão. Com o tema de “Uma nova era VEC” é nítido o entusiamo dos gestores, jogadores e torcedores.