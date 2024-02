Veículo do Google Maps, atualiza dados de ruas em Itamaraju

Um internauta do Itamaraju Notícias flagrou no início da tarde desta segunda-feira (19) de fevereiro, o carro do Google Street View passeando pelas ruas da cidade.

O veículo da Google permaneceu no município por alguns dias realizando o trabalho fotográfico de ruas e avenidas. E para atualizar o sistema de mapas utilizados em aplicativos e dispositivos conectados a empresa Google.

As primeiras coletas de dados nas ruas de Itamaraju iniciaram em 2011, a nova atualização demonstrará as condições atuais de ruas e novas estratégias para a empresa detentora do sistema Android.

No cotidiano, tornou-se comum a utilização de aplicativos como Google Maps, de serviços de localização com base nas informações disponibilizadas pela empresa. Veja uma amostra da ferramenta do Google clicando na imagem, segure e arraste para os lados. Apesar do programa está recebendo alguns ajustes é possível visualizar bairros, praças e locais que ainda não conhece.

Faça como o internauta Eliomar que visualizou o veículo do GOOGLE MAPS e sugeriu como pauta do dia para o Site Itamaraju Notícias essa matéria, através do espaço Você Repórter.