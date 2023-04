Veja fotos da casa em que Gusttavo Lima curtiu feriado na Bahia

O cantor sertanejo Gusttavo Lima elegeu a disputada Trancoso, no Sul da Bahia, para passar o feriado da Semana Santa. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, a hospedagem escolhida foi uma casa à beira-mar de cinco suítes cuja diária pode chegar a R$60 mil.

Gusttavo desembarcou por lá ainda na quinta-feira (5), ao lado da esposa, Andressa Suita, dos filhos, e alguns amigos, como o cantor Thiago Brava. Veja aqui fotos do cantor e seus convidados em Trancoso.

A casa acomoda até 10 pessoas. Ela fica entre um manguezal e uma praia paradisíaca.

Veja fotos:

