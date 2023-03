Kanu ressalta importância do título estadual para o Bahia e destaca liderança no elenco

Os primeiros meses do Bahia na temporada 2023 foram marcados por altos e baixos. A empolgação pela parceria com o Grupo City foi transformada em frustração pelo desempenho ruim do tricolor em alguns jogos e a queda na primeira fase da Copa do Nordeste. Agora, aos poucos, time e torcida parecem recuperar a confiança.

Neste domingo (2), o Bahia terá uma grande missão pela frente. O tricolor encara o Jacuipense pelo segundo jogo da final do Campeonato Baiano. Há dois anos o Esquadrão chegava à decisão.

O time precisa vencer por qualquer placar para faturar o título e sair da fila. Por tudo que o clube viveu nos últimos três meses, o zagueiro Kanu diz que levantar a taça do estadual terá grande importância.

“Tem um peso muito grande o Bahia no Campeonato Baiano, por si só. A gente não é campeão há dois anos, então a gente sente esse peso, essa vontade de vencer. A gente está trabalhando, dormindo e pensando nesse jogo de domingo, para que tudo ocorra bem e a gente saia com esse título tão esperado por todos nós, que consagra esse meio turno que fizemos”, disse o defensor.

Além de encerrar o jejum, se vencer o Baianão o Bahia conquistará uma marca histórica: será o primeiro time a vencer o Campeonato Baiano 50 vezes. O Esquadrão já é disparado o maior vencedor do estado, com 49 conquistas.

No Brasil, apenas o ABC já conquistou tal feito. O alvinegro é o maior vencedor do campeonato potiguar, com 57 conquistas.

Diante de todo o cenário, Kanu diz que tenta exercer um papel de liderança junto ao grupo. O zagueiro passou um período afastado por conta de lesão e só voltou ao time na goleada sobre o Itabuna, por 4×1, pela semifinal.

“A liderança não é só a faixa de capitão, isso não me move. Na verdade, não tem que mover ninguém. E, sim, as atitudes. Na minha vida, até chegar aqui, nada foi fácil”, disse.

“Procuro ajudar meus companheiros, correndo, gritando, estou aqui para dar o meu melhor para o Bahia e, consequentemente, ajudar meus companheiros e a mim também. Juntos somos um só”, completou.