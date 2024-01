Veja momento em que Alane desmaia no BBB 24

A casa do BBB 24 passou por um susto na noite deste sábado (13/1). Alane desmaiou após ficar muito nervosa durante uma conversa com Nizam, na qual falava sobre a treta entre ele e Vanessa Lopes (leia mais abaixo).

Nas imagens, é possível ver que ela começa a ficar tonta e Nizam pede que ela respire. No entanto, ela acaba desmaiando nos braços do brother, que pede ajuda de outros participantes que estavam na cozinha para socorrê-la.

⚠️ Sister desmaia no #BBB24

Alane conversava com Nizan sobre a treta dele com Vanessa Lopes, ficou bastante nervosa e desmaiou, sendo amparada pelos brothers. Assunto é o mais comentado no X na noite deste sábado (13/1) pic.twitter.com/Mw3vkVwck6

— Metrópoles (@Metropoles) January 14, 2024

Alane foi levada ao confessionário e passa bem. “[Ela] já foi atendida, está tudo bem com ela, foi só um nervosismo ali. Mas a pressão está ótima, o coração está ótimo, a menina está maravilhosa, vai para a festa, vai se divertir”, explicou Tadeu Schmidt no ao vivo.

Treta entre Nizam e Vanessa Lopes Nizam fez algumas críticas ao comportamento de Vanessa Lopes dentro do BBB 24. De acordo com o brother, a influenciadora é “muito nnovinha”, “só dança olhando para o espelho” e fala coisas sem nexo.

Não demorou muito para a conversa chegar na sister, que logo desabafou com alguns colegas de confinamento. Mas Alane, que tem um flerte com Nizam, revelou para o brother que a história havia chegado na sister.

“Quando nós dois entramos no quarto, eu falei que chegou isso nela não sei como. Eu acho errado ter falado isso pra ti, sendo que ela falou sobre isso no quarto, entendeu? Eu, como amiga, me acho no dever de falar pra ela que eu te falei isso. Só que se eu falar isso pra ela, eu vou ter que falar que foi você que falou. Eu posso falar?”, questionou Alane.

Nizam, no entanto, pediu que ela não comentasse mais nada com Vanessa, porque isso poderia piorar a situação. “Se você fizer isso, vai ser uma merda gigantesca”, garantiu, ressaltando que a opinião era comum a outros companheiros de confinamento.