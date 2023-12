Prefeitura informa sobre nomeações de diretores das escolas públicas de Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa, por meio de nota, que as nomeações dos diretores das instituições públicas de ensino do município estão previstas para ocorrer entre o fim de janeiro e início de fevereiro de 2024, coincidindo com o início do ano letivo.

Os meios de comunicação da Prefeitura realizarão a divulgação das nomeações no período citado, com as informações disponibilizadas também no Diário Oficial do Município.

A administração pública agradece a participação ativa dos servidores no processo de seleção para a lista tríplice e deseja um bom recesso para todos, para que seja possível prosseguir com a constante evolução da educação teixeirense.

