Veja o que estreia em março na Netflix

SÉRIES

Cidade Invisível: Temporada 2 (22/3/2023)

Depois de voltar à vida em águas sagradas perto de Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) faz de tudo para encontrar a filha, Luna (Manu Dieguez). E, nessa busca, ele poderá descobrir sua verdadeira natureza.



Casamento às Cegas: Temporada 4 (24/3/2023- 31/3/2023)

Um novo grupo de solteiros entra nas cabines às cegas para flertar, conquistar e, com sorte, se casar com um grande amor.

O Maestro e o Mar (17/3/2023)

Um músico se muda para uma ilha pitoresca com a missão de comandar um festival de música, mas sua vida vai passar por uma reviravolta inesperada nesse novo lugar.

Sex/Life: Temporada 2 (2/3/2023)

Billie encara novos desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo?



Next in Fashion: Temporada 2 (3/3/2023)

Os apresentadores Gigi Hadid e Tan France se juntam a um painel de especialistas como jurados da segunda temporada desta competição em busca do próximo ícone da moda.

Sombra e Ossos: Temporada 2 (16/3/2023)

Após o embate com Kirigan, chegou a hora de Alina e Maly encontrarem novos aliados e tomarem decisões comoventes na busca por mais amplificadores.



Vosso Reino: Temporada 2 (22/3/2023)

Com uma batalha épica entre o bem e o mal, a última temporada de Vosso Reino termina a história do líder religioso Emilio Vázquez Pena. Na temporada 1, ele assumiu a liderança na corrida presidencial da Argentina após o assassinato do companheiro de partido.

Que Cilada! – Temporada 2 (2/3/2023)

A polícia continua as buscas pelo assassino de Gambino. Valentino, Salvo e pessoas próximas a eles se envolvem ainda mais nas consequências do crime.

Agente Elvis (Em Breve)

Nesta animação para adultos, Elvis entra para um programa secreto e troca o rock pela espionagem para impedir a destruição do mundo.

Soy Georgina: Temporada 2 (Em Breve)

Às vezes, os melhores e os piores momentos são simultâneos. Acompanhe os altos e baixos da vida da estrela internacional Georgina Rodríguez.

A Lição: Parte 2 (10/3/2023)

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.



Masameer County: Temporada 2 (2/3/2023)

Com uma visão divertida de uma Arábia Saudita distinta, esta temporada inclui uma missão perigosa, momentos chocantes no elevador e um lançamento de foguete que dá errado.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 7 (15/3/2023)

Na luxuosa Califórnia, as estrelas deste reality conhecem pessoas novas, revivem rivalidades e se envolvem em uma polêmica.

Atlanta: Temporada 3 (24/3/2023)

Na turnê europeia de Paper Boi, a equipe tenta se adaptar ao recente sucesso e a um lugar estranho.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 12 (15/3/2023)

Nesta temporada, as Kardashians embarcam em novas aventuras internacionais e lidam com agendas lotadas, decisões importantes e muito drama familiar.

FILMES

Mistério em Paris (31/3/2023)

Nick e Audrey Spitz agora são detetives em tempo integral tentando fazer sua agência decolar. Depois que um amigo é raptado no próprio casamento, eles se envolvem em um caso de sequestro internacional.



Luther: O Cair da Noite (10/3/2023)

Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante e decadente detetive John Luther foge da prisão em busca de um serial killer.



Kill Boksoon (31/3/2023)

No trabalho, assassina renomada. Em casa, mãe solo de uma adolescente. Para ela, o desafio não é matar. Duro mesmo é a maternidade.



Esta Noite, Você Dorme Comigo (1/3/2023)

Uma jornalista em um casamento morno precisa escolher entre o marido distante, mas amoroso, e um ex-namorado mais jovem que reaparece em sua vida.

A Elefanta do Mágico (17/3/2023)

Um garoto aceita o desafio do rei: realizar três tarefas impossíveis em troca de uma elefanta mágica e da chance de mudar seu destino.

Amor ao Primeiro Beijo (3/3/2023)

Com a habilidade de ver o futuro, Javier descobre quem é o grande amor de sua vida. Só tem um problema: ela é a namorada do seu melhor amigo.

Em Uma Ilha Bem Distante (8/3/2023)

Ao viajar à Croácia para conhecer a casa que ganhou de herança, uma mulher reencontra a alegria de viver e abre as portas para um novo amor.

Volte Sempre! (10/3/2023)

Um locutor de rádio aposentado vai trabalhar em um mercado para juntar dinheiro com um objetivo: ir a uma festa onde espera reencontrar seu grande amor.

O Incrível Hulk – Como a Fera Nasceu (1/3/2023)

Depois de um acidente radioativo, um cientista se transforma em um monstro bizarro sempre que fica nervoso. E a busca pela cura vai ser um pouco complicada.

Conta Comigo (1/3/2023)

Quatro garotos se aventuram no bosque procurando o corpo de um adolescente desaparecido e aprendem algumas verdades sobre si mesmos nesta jornada.

O Enigma de Outro Mundo (1/3/2023)

Uma equipe de cientistas descobre uma forma de vida alienígena na Antártica e entra em pânico ao perceber que a criatura está entre eles.

Os Donos da Rua (1/3/2023)

Em uma área barra-pesada de Los Angeles, um jovem divide a rotina entre a escola, as cobranças do pai e o violento mundo das drogas e das gangues.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Pornhub: Sexo Bilionário (15/3/2023)

Com depoimentos de atores, ativistas e ex-funcionários, este documentário mostra em detalhes os sucessos e escândalos do site Pornhub.

A Cúmplice do Mal: Monique Olivier (2/3/2023)

Entre 1987 e 2003, Michel Fourniret ganhou notoriedade como o maior assassino da França. Mas a mulher dele era um enigma: será que ela era vítima ou cúmplice?

Criminoso ou Inocente: O Caso Big Mäck (30/3/2023)

Condenado por um crime que não cometeu, um homem passa 9 anos na cadeia. Décadas depois, ele volta a ser suspeito. Mas será que, desta vez, ele também é inocente?

O Cerco de Waco (22/3/2023)

Esta série documental apresenta material inédito sobre o fatídico impasse entre agentes federais e um grupo religioso fortemente armado que durou 51 dias no ano de 1993.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 7 (20/3/2023)

Gabby e seu parceiro Pandy Gato fazem amizade com fadas, acham um tesouro e embarcam em mil aventuras dentro da Casa Mágica. É para cantar e se divertir!

Ridley Jones: A Guardiã do Museu – Temporada 5 (6/3/2023)

Novos poderes, mais ferramentas e muitas aventuras! Ridley e os Olhos estão a todo vapor em sua missão de proteger o museu e seus mistérios.

A Ovelha Carateca (2/3/2023)

Proteger o rebanho de um lobo faminto não é uma tarefa fácil. Ainda bem que as ovelhinhas Wanda e Trico têm alguns truques e golpes na manga.

Cadê Nossa Humana? (21/3/2023)

Todos os humanos sumiram! E agora? Será que você consegue levar os pets mimados Pudim e Pernil ao centro do universo para resolver isso?

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4, O Desafio Final (14/3/2023)

A turma do Roxteen conquistou um lugar no Desafio Final, mas perdeu o patrocinador. Agora, essa galera vai precisar usar a criatividade para bancar a aventura.

Power Rangers (31/3/2023)

Cinco jovens desajustados descobrem moedas que conferem superpoderes. Agora, eles vão ter que se transformar em uma equipe para tentar salvar o mundo de um antigo mal.

Ponte para Terabítia (1/3/2023)

Nesta aventura baseada no best-seller, uma nova colega de classe abre as portas de um mundo de fantasia e imaginação para o jovem Jesse.

Patrulha Canina: O Filme (3/3/2023)

Nenhuma cidade é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! A Patrulha Canina precisa salvar a Cidade da Aventura das confusões do Prefeito Humdinger.

ANIME

Inuyasha: Temporada 5 (28/3/2023)

Velhas ameaças, novas aventuras e o coração batendo acelerado: Kagome vai ter uma grande revelação sobre seus sentimentos por Inuyasha.

Inuyasha: Temporada 4 (28/3/2023)

Na busca pelos fragmentos da jóia sagrada, Kagome e Inuyasha precisam enfrentar inimigos cada vez mais poderosos.