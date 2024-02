Veja o reencontro emocionante entre Lucas Luigi e o filho

Lucas Luigi foi o 6º eliminado do BBB 24 e emocionou os seguidores, nesta sexta-feira (2/2), ao publicar um vídeo do reencontro com seu filho, Dom, de 3 anos.

“Nosso cria tá na área! Olha só que encontro lindo e emocionante do nosso cria com seu filho e família”, escreveu a equipe de lucas.

“A mãe de Luigi preparou seu prato predileto Rabada com Agrião, nosso cria já chegou amassando! Felicidade transbordando por aqui”, completou.

Lucas Luigi

Lucas Luigi foi o 6º eliminado do BBB24 Foto: Divulgação

Ele teve uma das saídas mais emocionantes da edição até o momento Reprodução/Instagram

Amaury Lorenzo e Luigi no Mais Você

Amaury Lorenzo apareceu no Mais Você para mandar um recado especial para Luigi, seu ex-aluno Reprodução/TV Globo

O ex-BBB vive numa casa simples e alugada em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, com o filho e a mulher, a dançarina Hellena Claudia.

Polêmicas no BBB 24 Em meio à sua participação no BBB 24, Lucas Luigi causou uma grande polêmica ao chamar Leidy Elin de “macaca” e, em outro momento, ao falar que Vinícius gosta de “macacas”. A equipe do brother foi às redes sociais para se manifestar sobre o assunto, com um comunicado definido como “Isso não é um pedido de desculpas”.

“Luigi, como muitos de nós, está em constante processo de letramento racial e, assim como muitos de nós pretos, ainda reproduz contradições impostas pelo racismo estrutural, que esse texto não dará conta de resolver”, declarou.

Na sequência, o perfil falou sobre o objetivo de Luigi. “Seu objetivo é contextualizar uma realidade plural que atravessa a vivência de vários pretos e pretas no país, não podemos esquecer que ser um preto pobre de periferia é diferente de tá sentado nas cadeiras da academia”, descreveu.

Os adms da rede social exaltaram as qualidades de Luigi. “Sendo compreensivo, engraçado, acolhedor, afetuoso e humano, qualidades que são distanciadas da imagem de um homem preto. O racismo é tão complexo que faz com que os racistas sejam os primeiros a apontarem as falhas e contradições de uma pessoa negra: nada mais racista do que evidenciar as falhas e apagar as qualidades de uma pessoa negra”, completou.

Por fim, a equipe de Luigi destacou a admiração pelas mulheres negras do Brasil. “Destacamos nossa profunda admiração e respeito por todas as mulheres negras deste país, inclusive aquelas que formam a nossa equipe. Já são muitos contra nós, é hora de se unir”, encerrou.