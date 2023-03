Vendedora tem garrafas de café furtadas em frente à reitoria da Ufba

Uma vendedora ambulante teve 9 garrafas de café furtadas em frente à reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (10). Após o caso repercutir, Lúcia Amorim de Melo recebeu doações através de pix, e já conseguiu recuperar o valor equivalente a 25 garrafas.

De acordo com Lúcia, ela vende lanches e salgados no mesmo ponto todos os dias, há 20 anos, a partir das 4h15 da manhã. Nesta sexta, no entanto, um homem passou correndo pela sacola enquanto ela pegava o carrinho que armazena os lanches e levou os pertences.

“Isso nunca tinha acontecido comigo aqui. Mas já consegui recuperar o que perdi, graças a ajuda das pessoas”, relata.

Em vídeo, é possível observar o momento em que o homem passa correndo. A suspeita da ambulante é que o homem tenha passado correndo após tentar assaltar uma clínica na Rua João das Botas. Ele não foi preso até o momento da publicação da matéria.