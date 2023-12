Vereadores de São Paulo votam projeto de revisão do zoneamento urbano nesta quinta

Os vereadores da cidade de São Paulo devem votar nesta quinta-feira, 21, o projeto de lei que propõe a revisão do zoneamento urbano. O texto traz consigo mudanças significativas, como a permissão para a construção de prédios de maior porte, a alteração das áreas de proteção ambiental e a liberação para a construção de megatemplos e shoppings. O relator do projeto, vereador Rodrigo Goulart (PSD), destaca que as mudanças buscam solucionar os problemas atuais relacionados ao desenvolvimento da cidade. Dentre as propostas, está a verticalização dos “centrinhos” e “miolos” de bairro, a expansão dos “eixos de transporte” e a proteção das vilas reconhecidas. Além disso, o projeto também prevê a liberação para a construção de megatemplos e shoppings de maior porte, facilitando a instalação de unidades da Vila Reencontro e impondo restrições às “dark kitchens”. Outra medida importante é a proibição da instalação de ferros-velhos e comércios de materiais destinados à reciclagem em parte da região central. Após a aprovação na Câmara Municipal, o projeto será encaminhado ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) para promulgação, veto ou rejeição.

