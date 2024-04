Victor Miranda co-cria nova coleção da Cavalera

Stylist conhecido por assinar looks de Luísa Sonza, Pabllo Vittar e outros, se une a Alberto Hiar na nova coleção da marca

Uma das marcas mais renomadas da moda brasileira, a Cavalera, volta ao cenário nacional com muitas novidades, entre elas, a colaboração do novo stylist: Victor Miranda. Sob o comando do empresário Alberto Hiar, Victor – conhecido por assinar looks de Luísa Sonza, Pabllo Vittar e outros – chega com a nova coleção marcada pelo streetwear, alfaiataria e jeans. O novo conceito, desenvolvido especialmente para o desfile que aconteceu na última semana, quando a Cavalera retornou à passarela, com uma apresentação na Praça das Artes, em São Paulo, com muito moletom, malha, arte inflável e algumas texturas especiais. Confira fotos do desfile!

Nascido em Brasília e formado em Publicidade pela Universidade de Brasília (UnB), Victor desde sempre acompanhou o mercado da moda, desfiles, revistas que o transformaram em um criativo focado no universo urbano e jovem. “O conceito do desfile iniciou a partir de artistas que usam balões para suas peças e as diferentes formas que eles as propõem”, nos adiantou Victor.

Intitulada Desejo, a coleção vem inspirada na arte inflável, que evoca o que Hiar chama de surrealismo pop, e na própria história da marca, muito bem guardada na memória afetiva de Miranda. Com peças confeccionadas a partir de matérias-primas importadas, foram aplicadas diversas formas como os volumes inflados, acabamentos acolchoados, diferentes texturas com acabamentos “plásticos” até o manuseio das bexigas em si como forma de matéria prima para as roupas. “Por exemplo, tem um tecido feito com material sintético que normalmente é usado na fabricação de bexiga – aquelas que as crianças brincam e torcem para fazer bichinhos. Trata-se de uma coleção desestruturada, porém marcada por uma alfaiataria, que surpreende por ser desconstruída pela amplitude das peças.”

Após uma parceria com o estúdio de Maurício de Souza, foram desenvolvidas peças para a Turma da Mônica, o que trouxe uma imersão no mundo do streetwear por meio de estampas divertidas. No desfile, destaque para Mauro e Marcelo de Sousa, filhos de Mauricio de Sousa, criador da famosa história em quadrinhos, além de Mônica e Cebolinha que estavam na primeira fila do desfile. “Eu quis trazer o pessoal da Turma da Mônica porque o desfile é sobre vontades e desejos e as múltiplas formas que a gente tem de decifrar a moda.” explica Victor.

Com muitas peças infláveis, balão, roupas feitas de balão, a Turma da Mônica esteve presente não só no desfile mas também em peças estampadas com eles feitas especialmente para o evento e conectadas com o tema. “Eles são uma identidade brasileira super forte que também tem a ver com a Cavalera , com o ar de “não se leva a sério”. E a Turma da Mônica também é super divertida e segue esse conceito”.

Victor Miranda garante para essa parceria a retomada ao ideal de um processo criativo despretensioso e bem humorado que a Cavalera sempre apresentou nos desfiles. “Um olhar com muito humor e ironia, mas sempre focado numa moda urbana e extremamente contemporânea.” ressalta.