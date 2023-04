Shineray lança a Jet 50S, moto mais vendida da marca

A moto mais vendida da Shineray é a Jet de 50 cilindradas. A marca acaba de anunciar um lançamento do modelo, incluindo uma alteração técnica que fez com que o modelo deixe de ser classificado como ciclomotor. É a Jet 50S, modelo que já está à venda nas lojas da marca com preço sugerido de R$ 10.500,00.

Além do novo visual, a nova Shineray Jet 50S será oferecida com cinco opções de pintura: branca com banco e detalhes azuis, vermelha com detalhes pretos, preta com detalhes marrons, branca com detalhes marrons e branca com detalhes pretos. Entre os diferenciais, o modelo já conta com itens como rodas de liga leve, freio a disco dianteiro, partida elétrica e a pedal, painel de instrumentos digital, conta-giros, marcador de combustível, indicador de carga da bateria, porta-objetos sob o assento e entrada USB.

Na Bahia os modelos já encontra-se disponível nas Concessionárias Moto Facil em Itamaraju, Eunapolis e Teixeira de Freitas

