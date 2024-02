Vídeo: âncora da GloboNews fica sem graça ao cometer gafe ao vivo

Um episódio inusitado aconteceu nessa quarta-feira (15/2), quando Mônica Waldvogel falava do encerramento do Carnaval de Salvador no Em Ponto, da GloboNews. É que a âncora confundiu o arrastão que acontece na capital baiana para fechar a folia com a prática criminosa. Calma, que está colunista te explica em detalhes!

Waldvogel chamou um link ao vivo com o repórter Felipe Costa, da TV Bahia, afiliada da TV Globo. “O Felipe Costa diz que, infelizmente, teve arrastão por lá, né? Tem Carnaval, mas também não tem notícia boa”, lamentou a jornalista.

Porém, logo ela foi chamada atenção pelo rapaz, que explicou o sentido figurado da palavra: “Olha, arrastão a gente conhece como coisa ruim, né? Mas aqui, hoje, quarta-feira de cinzas, é coisa boa. São vários trios elétricos, são vários artistas baianos, que se reúnem para arrastar uma multidão, do Farol da Barra até o Circuito Ondina”.

Completamente sem graça, depois de vir que havia se confundido, Mônica tentou “consertar” a gafe. “Arrastão do bem, né, Felipe? Arrastão de festa”, completou. Logo, a cena viralizou e internautas se divertiram com a confusão de Mônica Waldvogel.

“Fake news produzida e desmentida ao vivo! Um show de eficiência jornalística!”, ironizou uma pessoa. “Que falta de informação, que papelão dessa repórter!”, pontuou outra. “Ninguém explicou pra Mônica”, debochou mais uma. “Era apenas ler o TP. Foi inventar”, criticou uma quarta.

