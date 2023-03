ABBA The Show: aperte o play e relembre hits marcantes da banda sueca

O espetáculo ABBA The Show chega a Brasília, em 30 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Realizado pelo Metrópoles Music, os ingressos para o evento já estão à venda e custam a partir de R$ 265.

Para entrar no clima do espetáculo, confira as músicas que fazem parte do setlist que promete colocar todo mundo para dançar.

Com duas horas de duração, a performance promete ser uma verdadeira jornada pela história do ABBA. No repertório, os fãs podem aguardar canções inesquecíveis, como Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Money Money Money, Waterloo, Take A Chance On Me, The Winner Takes It All, Fernando e muito mais.

O grupo é formado por Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Lasse Jonsson, Finn Sjöberg, Lasse Wellandere e Roger Palm, além de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres, regida pelo maestro Matthew Freeman.

Metrópoles MusicEm 2023, além do Abba, o Metrópoles Music também traz outras atrações internacionais, como os roqueiros Kiss e Deep Purple, em 18 de abril; a cantora Joss Stone, em 18 de abril; o ABBA The Show, em 30 de abril; e a turnê de despedida da icônica Dionne Warwick, em 23 de maio.

Compre aqui seu ingresso para o show de Joss Stone.Acompanhe o Metrópoles e siga as redes sociais para ficar por dentro da programação dos espetáculos.