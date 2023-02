Debaixo de chuva, Claudia Leitte puxa pipoca no Campo Grande e fãs comparecem

Nem mesmo o mau tempo que chegou em Salvador nesta segunda-feira (20) foi capaz de impedir Claudia Leitte de subir ao trio com toda energia no Circuito Osmar, no Campo Grande. E, se ela canta, não falta gente para ouvir. Debaixo de chuva, mesmo que em menor número ao que se viu nos dias de sol, os fãs da artista acompanham a passagem da artista na avenida.

“Claudinha no Carnaval pra mim é sagrado. Não é essa chuvinha que vai me fazer descolar do trio”, brinca Júnior Ferreira, 29 anos, que é de Salvador e diz ver a cantora no Carnaval há pelo menos 10 anos. “Se ela entrega tudo?! Venho mesmo sempre, beijo na boca, me divirto e fico babando ela aqui do chão. É uma das coisas que não abro mão”, conta ele, acompanhado de amigos.

O trio saiu do Campo Grande por volta das 14h45, mas a cantora demorou a aparecer, recebendo reclamações dos foliões nos camarotes da lateral do Campo Grande. Quando ela chegou, a chateação não teve espaço. Para honrar o modelo da apresentação, o público pula que nem pipoca na rua.

De cima do trio, dá pra ver o sorriso de aberto dos fãs da cantora. Não é para menos porque, como de costume, Claudinha chega com ainda mais força no Campo Grande. Para começar, a artista interpreta hits da música brasileira como ‘Doce Desejo’ e ‘De janeiro a janeiro’, da Banda Limão com Mel.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.